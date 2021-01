Schwere Stunden und Tage für Münsters Sozialdemokraten: Über den Entwurf des Koalitionsvertrages zwischen Grünen, SPD und Volt sind die Genossen offenbar tief gespalten . Nach dem Rücktritt des SPD-Fraktionschefs Mathias Kersting , der den ausgehandelten Kompromiss insbesondere bei der autofreien Innenstadt so nicht mittragen wollte, erfährt Parteichef und Koalitionsbefürworter Robert von Olberg von weiteren Fraktionsmitgliedern Gegenwind. „Es ist so schwierig für die SPD, wie es selten vorher war“, räumte der Vorsitzende am Freitag ein, der selbst mit einem linken Bündnis liebäugelt.

Fest steht: Die ursprünglich für kommenden Donnerstag geplante Verabschiedung des Koalitionsvertrages aller drei Parteien wird es nicht geben.