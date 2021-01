Ein einfacher Hinweis hat Rainer Krümpelmann, wohnhaft im Kreuzviertel direkt neben der Kreuzschule, und seine Nachbarn am Sonntag in Aufruhe versetzt. „Baumfällarbeiten am Montag und Dienstag“ stand am Eingang zum Schulhof. „Wir sind sofort rüber und haben Flatterband um die Bäume gemacht und Schilder mit ‚Diese Baumreihe bleibt stehen‘ aufgehängt.“

Doch es hat nichts gebracht, am Montagmorgen heulten die Kettensägen.