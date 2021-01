Markt auf dem Domplatz soll etwas entzerrt werden

Trotz des verlängerten und verschärften Lockdowns findet der Wochenmarkt in Münster seit Oktober wieder nur auf dem Domplatz statt, nachdem er im vergangenen Frühjahr auf den Prinzipalmarkt ausgeweitet und dadurch entzerrt worden war. Eine Maßnahme, die so aktuell nicht geplant ist, wie Ordnungsdezernent und Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer erklärt. Entzerrungen soll es aber geben: Denn an den vergangenen Wochenenden war es sehr voll am Dom.

"Das ist heute nicht mit vergangenem Samstag zu vergleichen", stellt Marktbeschicker Norbert Weber am Mittwoch fest: "Da war es so gut besucht, dass die Abstände teilweise kaum eingehalten werden konnten." Aber, auch das hat der Obst- und Gemüsehändler beobachtet: "Die Maskenpflicht wurde sehr gut eingehalten."

"Münsteraner sind sehr diszipliniert"

Nur sehr vereinzelt hätten sich Menschen ohne Mund-Nasenschutz auf den Domplatz verirrt. Diese wären dann sofort von Händlern und anderen Kunden darauf aufmerksam gemacht worden, sagt Norbert Weber. Ebenfalls gebe es regelmäßige Kontrollen von Ordnungsdienst und Polizei.

Am Mittwoch ist es auf dem Markt nicht ganz so voll wie am Wochenende. Abstände werden an allen Ständen vorbildlich eingehalten, fast alle Besucher tragen eine OP- oder FFP2-Maske, obwohl auf dem Markt auch eine "Alltagsmaske" ausreicht. "Die Münsteraner sind sehr diszipliniert, sehr geduldig und halten alle Abstand", lobt Käsehändlerin Gisela Lamskemper.

Kein veränderter Aufbau geplant

Am Wochenende wird das aber teilweise schwierig, wie auch Wolfgang Heuer einräumt. Denn nach Einschätzung der Stadt habe sich an den letzten Samstagen auf dem Markt ein deutlich höheres Kundenaufkommen gezeigt als in den Wochen zuvor.

"Dadurch ist es an einigen Stellen zu recht engen Verhältnissen gekommen. Dies nehmen wir zum Anlass, kurzfristig an einigen Stellen auf dem Markt Entzerrungen vorzunehmen, um mehr Platz zu schaffen. Ein grundsätzlich veränderter Aufbau ist allerdings nicht geplant."

Heuer betont außerdem, dass die aktuelle Marktaufstellung nicht die "alte" aus Vor-Corona-Zeiten ist, "sondern eine, die deutlich mehr Platz in Anspruch nimmt auf dem Domplatz".