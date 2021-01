Tiefgründig ist nur das Schwimmbecken

MIMI (26), BÜROKAUFFRAU AUS PFUNGSTADT

"Wenn ich mich nicht selbst beworben hätte, hätte es meine Familie getan"

"Weil ich auf normalem Wege keinen Mann finde, der mir gefällt, muss mal was Verrücktes her", sagt Mimi – Und was bietet sich da besser an als das Abenteuer "Bachelor"? Schließlich hat die 26-jährige Frohnatur einiges zu bieten: Sie ist nicht nur ein absoluter Hingucker, sondern zieht ihre Mitmenschen vor allem mit ihrer fröhlichen, lebensbejahenden Art direkt in ihren Bann.

Falls diese Qualitäten den Bachelor noch nicht überzeugen sollten, hat die freche Blondine noch einen Plan B in petto: "Wenn mein Auftreten, meine Augen, mein Humor und mein Charme nicht reichen, überzeuge ich ihn mit meinen Cocktail-Künsten." Dann kann wiederum auch der Bachelor beweisen, ob er in Mimis polnische Familie passt, wo Trinkfestigkeit ein großer Vorteil ist, so die Bürokauffrau.

Obwohl sie in Deutschland geboren wurde und aufgewachsen ist, fühlt sich Mimi dem Heimatland ihrer Eltern sehr verbunden und besucht regelmäßig ihre Verwandten in Oberschlesien. Noch schöner wären die Familienbesuche in Polen, wenn Mimi auch ihren Traummann im Gepäck hätte. Perfekt wäre ein charmanter Gentleman mit Humor, der ihr größter Kritiker und Verfechter zugleich ist – und mit der Geselligkeit ihrer polnischen Familie mithalten kann.