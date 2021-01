Mit einem Bündel von Vorschlägen für kurz- und mittelfristige Maßnahmen will die CDU dem münsterischen Einzelhandel auf dem Weg aus der Corona-Krise helfen. Konkret wird ein mindestens 200 000 Euro umfassender Münster-Fonds aus städtischen Haushaltsmitteln angeregt. Damit sollen Aktionen des Einzelhandels zur Wiederbelebung nach dem Lockdown unterstützt werden, heißt es in dem entsprechenden Maßnahmen-Papier – etwa die Bewerbung von Event-Samstagen in Münster oder ein Abendmarkt.

„Es brennt“, fasst Dr. Ulrich Möllenhoff , wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU-Ratsfraktion, als einer der beiden Verfasser des Papiers, die Lage zusammen. Da stelle sich die Frage, „was wir kurzfristig machen können“.

Hilfe aus städtischen Mitteln

Aus Sicht der CDU könnte der aus städtischen Mitteln angeschobene Fonds dabei helfen, mit Events von Kunst, Kultur oder Design kurzfristig die Attraktivität der Einkaufsbereiche zu erhöhen, sobald die Geschäfte wieder öffnen dürfen.

Dr. Ulrich Möllenhoff (l.) und Walter von Göwels (beide CDU) Foto: CDU Münster

Über die Vergabe der Mittel soll Münster-Marketing zusammen mit den führenden Einzelhandelsverbänden entscheiden. Dabei sollen die Innenstadt wie die Stadtteile gleichermaßen berücksichtig werden, wie Möllenhoff betont. Zugleich setzt er darauf, dass der Topf durch Fördermittel von Bund und Land aufgestockt werden könnte.

CDU schlägt Anpassung von Mieten vor

Außerdem regt das Papier an, die Mieten in städtischen Immobilien wegen des Wegfalls der Geschäftsgrundlage im Zuge der Corona-Pandemie vorübergehend anzupassen. Hier könne die Stadt Vorbild für andere private Vermieter sein, so Möllenhoff.

CDU-Verkehrspolitiker Walter von Göwels hebt auf das psychologische Momentum als Ausweg aus der Krise ab: „Es muss wahrgenommen werden, dass jetzt etwas passiert.“

Dazu schweben der CDU auch „kurzfristige oder probeweise Veränderungen in der Verkehrsführung vor“; ebenso wie temporäre Mobilitätszentren an den Einfallstraßen. Auch bei mittelfristigen Maßnahmen sei ein kurzfristiger Umsetzungsbeginn wichtig, fordert von Göwels.