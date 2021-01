Der im vergangenen Juni aufgedeckte Missbrauchsfall von Münster zieht weiter Kreise. Laut einer Pressemitteilung der Polizei wurde jetzt ein 37-jähriger Mann aus dem Landkreis Würzburg festgenommen. Ihm wird Beihilfe zum schweren sexuellen Missbrauch von Kindern sowie der Besitz kinderpornografischer Schriften vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft in Würzburg hat Haftbefehl erlassen, der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.

Nach Angaben der Polizei gibt es einen Zusammenhang zum Hauptbeschuldigten im Missbrauchsfall Münster, dem 27-jährigen Adrian V. , der unter anderem in einer Gartenlaube in Münster-Kinderhaus Kinder schwer sexuell missbrauch haben soll. Im Rahmen des Verfahrens gegen Adrian V. wurde die Ermittlungskommission "Rose" eingerichtet.

Reger Austausch mit Adrian V.

Die "monatelangen und intensiven Ermittlungen" haben Ende vergangenes Jahres ergeben, dass eine bis dahin noch unbekannte und in Unterfranken ansässige Person Kontakt zu Adrian V. hatte. Die beiden Männer sollen Kinderpornografie ausgetauscht haben. Zudem soll der 37-Jährige am sexuellen Missbrauch eines Kindes beteiligt gewesen sein. "In enger Kooperation mit der Würzburger Kriminalpolizei konnte ein 37-jähriger Mann aus der Region identifiziert werden", heißt es in der Mitteilung. Er soll in regem Austausch mit Adrian V. gestanden haben.

Bereits Anfang Januar wurde die Wohnung des Mannes in der Region Mainfranken durchsucht, dabei wurde auch der Tatverdächtige festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, konnte dies aus ermittlungstaktischen Gründen erst jetzt bekannt gegeben werden. Die Beamten der Kriminalpolizei stellten in der Wohnung des 37-Jährigen zahlreiches Beweismaterial sicher.

Bei Missbrauchstat "live" zugeschaltet

Dem Mann wird unter anderem vorgeworfen, dass er bei mindestens einer in Münster durch Adrian V. begangenen Missbrauchstat mittels Videotelefonie "live" zugeschaltet war, wie es in der Mitteilung heißt. Weiterhin bestehe der Verdacht, dass der 37-Jährige kinder- und jugendpornografisches Material besessen und auch in mehreren Fällen an Dritte weitergegeben hat.

Kriminalität: Missbrauchsfall von Münster in der Chronologie 1/36 Der Missbrauchsfall Münster hat enorme Ausmaße. Der Hauptverdächtige, Adrian V. aus Münster, wurde am 14. Mai 2020 festgenommen. Doch der Fall hat eine lange Vorgeschichte und ist noch lange nicht abgeschlossen. Eine Chronologie:

September 2010 (bis September 2013): Adrian V. aus Münster verbreitet kinderpornografisches Material , dafür wird er später vom Jugendschöffengericht verurteilt. Foto: dpa (Symbolbild)

2013: Mit knapp 20 Jahren kommt Adrian V. mit seiner drei Jahre älteren Freundin zusammen, die bereits einen dreijährigen Sohn hat.

September 2014 bis Dezember 2014: Erneut verbreitet Adrian V. kinderpornografische Werke . Später bekommt er in einem zweiten Urteil dafür eine Bewährungsstrafe. Foto: dpa (Symbolbild)

Ende 2015: Das erste Strafverfahren gegen Adrian V. läuft. Es ist ein Fall für die „Clearingstelle“ , in der Kinderschutzfälle anonymisiert von Vertretern der Polizei, der Gerichtsbarkeit, der Psychologie, der Kinderschutzambulanz und pädagogischen Fachkräften des ASD beraten werden. Am Ende steht die Entscheidung, dass momentan keine familiengerichtlichen Maßnahmen notwendig seien. Auch, weil Adrian V. zu dieser Zeit nicht mit seiner Freundin und deren Sohn zusammen wohnt.

13. Januar 2016: Das Jugendschöffengericht Münster verurteilt Adrian V. wegen des Besitzes und der Verbreitung kinderpornografischen Materials zu zwei Jahren auf Bewährung . Die Taten liegen zwischen September 2010 und September 2013. Adrian V. muss eine Therapie beginnen. Foto: Ahlke (Symbolbild)

2016: Die Kindesmutter wird nach 2016 vom Jugendamt Münster in ihrer Elternverantwortung belassen. Es habe bis heute keine Hinweise aus dem sozialen Umfeld auf eine mögliche Gefährdung oder Auffälligkeiten des Jungen gegeben, betont ein Sprecher der Stadt Münster Foto: Oliver Werner

8. Juni 2017 : Das Schöffengericht Münster verurteilt Adrian V. wegen öffentlichen Zugänglichmachens kinderpornographischer Schriften zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren - wieder auf Bewährung . Die Taten lagen zwischen September 2014 und Dezember 2014, also vor der Bewährungszeit. Seine Therapie setzt er fort. Foto: dpa (Symbolbild)

2018 : Es beginnt ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen der Verbreitung von Kinderpornografie im Darknet. Der Täter gesteht seiner Lebensgefährtin, dass er ihren Sohn regelmäßig missbraucht. Foto: dpa (Symbolbild)

November 2018 bis Mai 2020: Adrian V. soll den zehnjährigen Sohn seiner Lebensgefährtin sexuell missbraucht , die Taten zum Teil per Video und auf Fotos dokumentiert und über das Darknet verbreitet haben. 15 Taten, beginnend im Jahr 2018 bis zum Zeitpunkt der Festnahme im Mai 2020, werden ihm auf Grundlage elektronischer Beweismittel vorgeworfen. Foto: dpa

April 2019: Anfangsverdacht gegen Adrian V.: Eine ermittelte IP-Adresse führt die Spur zu einem landwirtschaftlichen Betrieb in Dülmen (Kreis Coesfeld), bei dem der Münsteraner als IT-Administrator arbeitet.

25./26. April 2020: In der Kleingarten-Hütte der Mutter in Münster-Kinderhaus sollen sich mindestens vier der Beschuldigten an zwei Opfern vergangen und die Taten teilweise gefilmt haben. Diese Tat ist bislang noch nicht Tatbestand des Haftbefehls. Die Mutter von Adrian V. soll bei dieser Missbrauchstat Hilfe geleistet haben. Foto: dpa

7. Mai 2019: Wohnungsdurchsuchung bei Adrian V. in Münster: Die Ermittler stellen umfangreiche Mengen an Datenträgern sicher, die ebenfalls mit hochprofessioneller Verschlüsselungstechnik gesichert waren und zum Teil noch sind. Foto: Polizei Münster

12. Mai 2020: Einer der sichergestellten Laptops wird entschlüsselt. Auf der Festplatte fanden sich zahlreiche Dateien mit Missbrauchshandlungen zum Nachteil des zehnjährigen Jungen aus dem häuslichen Umfeld des Beschuldigten.

13. Mai 2020: Das Polizeipräsidium Münster übernimmt aufgrund des ermittelten Wohnsitzes die Ermittlungen. Foto: Matthias Ahlke (Archivbild)

14. Mai 2020: Adrian V. wird morgens in Münsters Innenstadt festgenommen . Kurze Zeit später wird der zehnjährige Junge bei einer Verwandten in Begleitung zweier Männer (29 und 35) aus Hannover angetroffen. Da keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die beiden Männer Straftaten zum Nachteil des Jungen begangen haben könnten, werden sie vorerst nicht festgenommen . Der Junge wird direkt in die Obhut des Jugendamtes der Stadt Münster gegeben. Foto: dpa (Symbolbild)

15. Mai 2020: Durchsuchung der Gartenlaube in Kinderhaus: Ermittler finden, in einer Zwischendecke versteckt, eine von Adrian V. gelöschte Festplatte. Foto: Polizei Münster

29. Mai 2020: Ein 43-Jähriger aus Kassel , dessen zwölfjähriger Neffe zu den Opfern zählt, wird festgenommen. Dadurch ergeben sich Hinweise auf einen Mann in Köln, der das zehnjährige Opfer aus Münster missbraucht haben soll.

30. Mai 2020: Der 41-jährige Verdächtige aus Köln wird festgenommen. Er räumt den Missbrauchsvorwurf nach der Festnahme ein.

4. Juni 2020: Die Daten der Festplatte aus der Gartenlaube können durch Experten des Polizeipräsidiums Münster wiederhergestellt werden. Dabei wird ein Videofilm entdeckt, auf dem sexuelle Handlungen zum Nachteil des Zehnjährigen und eines Fünfjährigen zu sehen sind, die durch Adrian V. und drei weitere Männer begangen wurden. Die Beschuldigten werden festgenommen: ein 30-Jähriger aus Staufenberg bei Gießen, dessen fünfjähriger Sohn zu den Opfern zählt, ein 42-Jähriger aus Schorfheide in Brandenburg und der am 14. Mai bereits aufgefallene 35-Jährige aus Hannover . Auch die Mutter des hauptverdächtigen Adrian V. wird festgenommen. Es werden vier weitere verdächtige Personen festgenommen, die jedoch noch am selben Tag wieder freigelassen werden. Foto: Polizei Münster

6. Juni 2020: Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Münster informieren die Öffentlichkeit in einer großen Pressekonferenz über die bisherigen Ermittlungen zum Kindesmissbrauch in Münster. Foto: Gunnar A. Pier

9. Juni 2020: Es gibt Hinweise auf zwei weitere Opfer . Ein Polizeisprecher bestätigt, dass zwei Väter Anzeige erstattet hätten, dass ihre Söhne von dem im Fall bereits Beschuldigten unsittlich berührt worden seien. Die Anzeigen richteten sich nicht gegen den 27-jährigen Hauptbeschuldigten aus Münster.

14. Juni 2020: Die Ermittler suchen nach weiteren Beweisen - und nehmen dafür die Gartenlaube in Münster-Kinderhaus als Tatort komplett auseinander . Foto: Oliver Werner

17. Juni 2020: Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul berichtet im Innenausschuss des Landtags, dass weitere Opfer und auch weitere Tatverdächtige identifiziert wurden. Die Zahl der Tatverdächtigen steigt damit um sieben auf insgesamt 18 an. Die Zahl der Opfer hat sich laut Reul auf sechs erhöht. Foto: dpa

30. Juni 2020: In einer konzertierten Aktion führt die Polizei mit 180 Beamten Durchsuchungen in vier Bundesländern (Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen, Schleswig-Holstein) durch. Im Anschluss werden vier Männer verhaftet , denen vorgeworfen wird, den zehnjährigen Jungen aus Münster schwer sexuell missbraucht zu haben: ein 52-Jähriger aus Norderstedt (Schleswig-Holstein), ein 26-jähriger Mann aus Aachen und zwei 29 und 49 Jahre alte Männer aus Hannover. Foto: dpa (Symbolbild)

6. August 2020: Die Polizei identifiziert einen weiteren Tatverdächtigen . Ein 62-jähriger Franzose wird im Saarland festgenommen . Insgesamt gibt es in dem Komplex nun 22 Verdächtige , von denen elf in Haft sind. Foto: dpa (Symbolbild)

28. August 2020 : Die Polizei verhaftet zwei weitere Tatverdächtige . Ein 22-jähriger Mann aus Erfurt wird in Kassel festgenommen. In Dresden nehmen Fahnder einen 55-Jährigen aus Pirna fest. Beiden Männern werden sexueller Missbrauch eines Kindes und der Besitz kinderpornografischer Schriften vorgeworfen. Foto: dpa

4. September 2020: Der Hauptbeschuldigte, Adrian V., soll gemeinsam mit seiner Mutter sowie drei weiteren Tatverdächtigen noch in diesem Jahr vor Gericht stehen. Die Staatsanwaltschaft Münster hat gegen die fünf Angeschuldigten Anklage bei der Jugendschutzkammer des Landgerichts Münster erhoben . Ihnen drohen langjährige Haftstrafen. Die Anklageschrift, die Tatvorwürfe aus den Jahren 2018 bis 2020 umfasst, stützt sich vor allem auf April 2020. Adrian V. und die drei weiteren Männer aus Staufenberg (Hessen), Hannover und Schorfheide (Brandenburg) sollen damals den Jungen der Lebensgefährtin und den fünfjährigen Sohn des Angeschuldigten aus Staufenberg mit K.o.-Tropfen wehrlos gemacht , mehrfach sexuell missbraucht und die Taten gefilmt haben. Der Mutter von Adrian V. wird Beihilfe vorgeworfen. Sie soll ihre Gartenlaube in Kinderhaus in dem Wissen um die Taten zur Verfügung gestellt haben. Foto: dpa

15. September 2020: Weitere Anklageerhebung im Missbrauchsfall: Die Staatsanwaltschaft Münster klagt einen mittlerweile 53-Jährigen aus Norderstedt an. Ihm wird schwerer sexueller Missbrauch von Kindern vorgeworfen.

8. Oktober 2020: Im Missbrauchsfall von Münster erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 50-Jährigen aus Hannover . Der Vorwurf: schwerer sexueller Missbrauch. Auch gegen den Hauptangeklagten Adrian V. wird eine weitere Anklage erhoben, weil er den sexuellen Missbrauch gebilligt und nicht verhindert habe.

22. Oktober 2020 : Die Staatsanwaltschaft erhebt weitere Anklage gegen den Beschuldigten aus Schorfheide sowie den mutmaßlichen Haupttäter Adrian V. aus Münster.

28. Oktober 2020 : Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen einen mittlerweile 27-jährigen Mann aus Aachen . Ihm wird der (schwere) sexuelle Missbrauch von Kindern, das Herstellen kinderpornografischer Schriften sowie der Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz vorgeworfen.

2. November 2020: Weitere Anklageerhebung gegen den 27-jährigen Adrian V. aus Münster sowie den 50-Jährigen aus Hannover. Gegenstand der Anklage sind weitere Vorfälle des sexuellen Missbrauchs von Kindern.

3. November 2020 : Im Missbrauchskomplex von Münster beginnt der erste Prozess . Angeklagt ist ein 53-jähriger Mann aus Norderstedt (Schleswig-Holstein).

12. November 2020 : Der Prozess gegen fünf Angeklagte beginnt. Angeklagt sind der mutmaßliche Haupttäter Adrian V. aus Münster , seine Mutter sowie drei Männer aus Hannover, Staufenberg in Hessen und Schorfheide in Brandenburg . Das Gericht hat bis Februar fast 30 weitere Termine angesetzt. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

13. November 2020: Weitere Festnahme: Ein 35-jähriger Beschuldigter ist in seiner Wohnung in Heiligenhaus festgenommen worden. Durch die Auswertung von Chatverläufen auf einem Handy, welches nach den bisherigen Erkenntnissen Adrian V. aus Münster (Bild) zuzuordnen ist, erlangten die Ermittler neue Hinweise, die nun diesen dringenden Tatverdacht gegen den Mann aus Heiligenhaus begründeten.

Ermittlungen dauern weiter an

Die Ermittlungen gegen den Mann aus dem Landkreis Würzburg dauern weiter an. Alleine die Auswertung der sichergestellten Datenträger werde geraume Zeit in Anspruch nehmen.

Im Verfahren gegen Adrian V. wird nach Angaben der Polizei bereits im Frühjahr ein Urteil erwartet. Der Hauptprozess gegen ihn und vier weitere Angeklagte im Missbrauchsfall Münster läuft seit Mitte November. Parallel gibt es weitere Verfahren im Missbrauchsfall.