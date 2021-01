Das Amt für Mobilität und Tiefbau sorgt für mehr Komfort und Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger im Kreuzungsbereich Hammer Straße/Friedrich-Ebert-Straße. Ab Montag (1. Februar) wird zwischen Metzer Straße und Friedrich-Ebert-Straße den stadteinwärtigen Geh- und Radweg der Hammer Straße erneuert, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Dort soll eine "ampelfreie" Rechtsabbiegespur in die Friedrich-Ebert-Straße für Radfahrer gebaut werden. Außerdem werde der Radweg auf zwei Meter verbreitert und im Kreuzungsbereich barrierefrei. "Für die Arbeiten sind rund acht Wochen vorgesehen. Der Autoverkehr kann wie gewohnt fließen", teilt die Stadt mit. Aktuell werde von rechtsabbiegenden Radfahrern häufig der Gehweg genutzt. Dieses "Abkürzen" finde zudem nicht selten bei hoher Geschwindigkeit und unter Missachtung der roten Ampel statt.

Die Arbeiten finden in drei Abschnitten statt. Sie beginnen am Kreuzungsbereich Friedrich-Ebert-Straße/Hammer Straße. Die vorhandene Busspur in der Hammer Straße werde zur Rechtsabbiegespur. Radfahrer werden an der Baustelle vorbeigeführt. Während der zweiten und dritten Bauphase werde der Radverkehr in der Fahrbahn am Baufeld vorbeigeführt. "Für den stadteinwärtigen Radverkehr zum Bahnhof wird schon vor der Baustelle eine Umleitung über die Scheibenstraße ausgeschildert", so die Stadt. Der Fußgängerverkehr werde auf die gegenüberliegende Straßenseite umgeleitet.