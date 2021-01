Autofahrer auf der Umgehungsstraße in Münster (B 51) müssen sich in den kommenden zwei Wochen auf Behinderungen einstellen. Das liegt an Kontroll- und Ausbesserungsarbeiten in der Unterführung in Höhe des Albersloher Weges. In beiden Fahrtrichtungen steht jeweils nur eine Fahrspur zur Verfügung, überdies gilt statt Tempo 70, wie sonst auf der Umgehungsstraße, nur Tempo 50.

Im Auftrag des Landesbetriebs Straßen NRW werden die Lärmschutzwände überprüft und auch überarbeitet. Im Rahmen der regulären Unterhaltungsarbeiten schauen sich Experten bereits seit einer Woche die Lärmschutzwände an. „Hierbei sind Schäden an der Verankerung mehrerer Lärmschutzelemente festgestellt worden“, so die Pressesprecherin der Regionalniederlassung Münsterland, Sandra Beermann .

Kein direkter Bezug zum Unfall auf der A3

Einen direkten Bezug zu dem schweren Unfall im November in Köln besteht laut Pressesprecherin nicht. Dort war eine 66-jährige Autofahrerin auf der A3 tödlich verletzt worden, nachdem eine Lärmschutzwand auf die Fahrbahn gefallen war. Untersuchungen ergaben schwere Mängel bei der Befestigung der Lärmschutzwand.

Bei den Arbeiten jetzt in Münster handele es sich um eine reguläre „Hauptprüfung“, wobei Beermann einräumte, dass der Vorfall in Köln die Terminierung diverser Maßnahmen beschleunigt habe. Konkret werden in den kommenden Wochen festgestellte Mängel an der Befestigung der Lärmschutzwände behoben.