Mit über 800 Besuchern ist der „Lumpenball“ der karnevalistischen Stadtwache seit Jahren das närrische Party-Highlight im münsterischen Karneval. In diesem Jahr muss die Live-Sitzung in der Stadthalle Hiltrup ausfallen, stattdessen wird es einen „virtuellen Lumpenball“ per Internet-Stream geben.

Die Stadtwache plant derweil schon für die nächste Session und will dann wieder mit der Großveranstaltung punkten.