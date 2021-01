Münster -

Nachdem die SPD-Ratsfraktion zunächst Nachbesserungen am Koalitionsvertrag von Grünen, SPD und Volt gefordert hatte, haben sich Vertreter der drei Parteien am Wochenende zu erneuten Verhandlungen getroffen. Die SPD werde den Entwurf am Montag in der Ratsfraktion beraten, heißt es. Eine sozial-ökologische Ratskoalition wird damit wahrscheinlicher.