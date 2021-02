Die Polizei in Münster fahndet nach zwei Frauen, die mit einer gestohlenen EC-Karte Geld von einer Bank abgehoben haben sollen. Wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt, wurde einer 81-jährigen Frau am 8. September gegen 13 Uhr beim Einkaufen in einem Supermarkt die Geldbörse gestohlen. Darin habe sich auch die EC-Karte befunden.

Noch am selben Tag hoben zwei unbekannte Frauen an einem Geldautomaten der Sparkasse Münsterland Ost in der Filiale an der Wolbecker Straße Bargeld ab. Anschließend fuhren die Diebinnen nach Osnabrück und versuchten auch dort an einem Geldautomaten Geld abzuheben. Dabei konnten Überwachungskameras Fotos von den beiden Frauen machen. Mit Hilfe der Fotos sucht die Polizei nun nach den beiden Frauen.

Foto: Polizei Münster

Eine der Frauen hatte eine dunkle Tasche bei sich und wird in der Personenbeschreibung als schlank und dunkelhaarig beschrieben. Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 0251/2750 oder per E-Mail an poststelle.muenster@polizei.nrw.de entgegen.

Foto: Polizei Münster