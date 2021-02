Die Shopping-Möglichkeiten sind im Lockdown stark eingeschränkt. Während Lebensmittel- und Drogeriemärkte weiter öffnen dürfen, bieten viele Händler, die ihre Geschäfte schließen mussten, immerhin „Click and Collect“ – also Bestellung im Internet, aber Abholung vor Ort – an.

Doch es gibt auch größere Geschäfte, in denen man Artikel von Unterhaltungselektronik über Spielzeug bis hin zu Bekleidung weiterhin wie gewohnt kaufen kann – von einigen Edeka-Märkten bis hin zu Marktkauf. Und das ganz legal. Anders als etwa bei Kaufhof, wo große Teile des Sortiments mit Flatterband abgesperrt sind.