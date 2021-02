Polizisten haben am späten Sonntagnachmittag am Hamannplatz in Coerde drei mutmaßliche Raser gestoppt. Die Beamten stellten das Auto sowie die Smartphones der drei Männer sicher, wie es in einer Mitteilung heißt.

Mehrere Zeugen hatten zuvor die Polizei alarmiert, als das rote Auto mit überhöhter Geschwindigkeit über den Hamannplatz fuhr, sogenannte Kavalierstarts mit durchdrehenden Reifen durchführte und an Fußgängern vorbeidriftete. Ein weiterer Zeuge schilderte den Beamtenlaut Polizeibericht, dass die Männer den Motor des Fahrzeugs immer wieder lautstark aufheulen lassen und auf der Königsberger Straße in der "Zone 30" neben vorbeilaufenden Kindern mehrere Autos überholt hätten.

Waghalsige Fahrten mit Smartphone gefilmt

Die Polizisten stoppten den Wagen an der Ecke Hoher Heckenweg/Josefine-Mauser-Straße und nahmen direkt den Geruch von verbranntem Gummi wahr. Der Motor des Fahrzeugs sei zudem auffallend heiß gewesen. Auf dem Hamannplatz entdeckten sie frische Driftspuren auf dem Asphalt.

Die drei Insassen im Alter von 20 bis 21 Jahren aus Steinfurt und Münster sollen nacheinander am Steuer gesessen und zudem ihre waghalsigen Manöver mit den Smartphones gefilmt haben. Bei der Kontrolle äußerten sie sich nicht zu den Vorwürfen. Das Trio erwartet ein umfangreiches Strafverfahren.