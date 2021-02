Die Betriebskantinen der münsterischen Lebensmittelindustrie dürfen nach einem Beschluss der Landesregierung unter Auflagen wieder öffnen. Das teilt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mit. „Die bisherige Corona-Verordnung schrieb die komplette Schließung der Kantinen vor. Doch in vielen Industriebetrieben ist der Verzehr von selbst mitgebrachten Speisen nur in diesen Räumen erlaubt“, erklärt Helge Adolphs, Geschäftsführer der NGG-Region Münsterland. In Münster würden viele große Arbeitgeber, selbst wenn sie dürften, die Kantinen aber nicht öffnen.