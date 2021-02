Corona-Mutationen bei vier Münsteranern festgestellt

Inzwischen sind es mindestens vier Fälle: Der Stadt waren bis Mittwochabend vier labordiagnostisch bestätigte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus bei Münsteranern bekannt. Ein Patient habe sich im beruflichen Kontext infiziert. Ein Fall gehe offenbar auf eine Auslandsreise zurück, hier habe sich scheinbar ein weiteres Familienmitglied infiziert. Und bei einem weiteren Fall würde die Umstände noch geklärt, bestätigte ein Stadtsprecher auf Anfrage.

Gesundheitsamtsleiter Dr. Norbert Schulze Kalthoff hatte den Corona-Krisenstab am Mittwoch über zunächst drei Fälle von Infektionen mit neuen hochansteckenden Varianten des Coronavirus informiert. Die zu der Zeit noch drei Betroffenen, allesamt Patienten mittleren Alters, würden medizinisch versorgt. Mit Kontaktnachverfolgung und Quarantänemaßnahmen hätten die Verantwortlichen alle gebotenen Maßnahmen zur Unterbrechung möglicher Infektionsketten ergriffen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Mutationsverdacht am UKM

Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer : „Nach den uns vorliegenden Erkenntnissen weichen die Krankheitsverläufe, die durch die neuen Corona-Mutationen ausgelöst werden, nicht wesentlich von den Krankheitsverläufen bei herkömmlichen Covid-Infektionen ab.“ Die besondere Gefährlichkeit der neuen Mutationen bestehe nach aktuellem Wissensstand darin, dass man sich wesentlich leichter infizieren könne, so Heuer. Er nimmt das Auftauchen der ersten Virus-Mutationen in Münster zum Anlass, eindringlich zur Einhaltung der bekannten Anti-Corona-Schutzregeln aufzufordern.

Das Uniklinikum bestätigte am Mittwoch einen Mutationsverdacht bei einem Patienten, der von einem anderen Klinikum übernommen wurde. Der Abstrich werde sequenziert, Ergebnisse lägen noch nicht vor, so eine Sprecherin. Da der Patient nicht in Münster wohnt, fließt er nicht in die städtische Statistik ein.

13 Neuinfektionen und 13 Gesundmeldungen

In Münster hat es zudem einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Eine 80-jährige Frau ist nach Angaben der Stadt an Covid-19 gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus seit Beginn der Pandemie auf 92.

Aktuell sind in Münster nach Angaben der Stadt 414 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Im Vergleich zum Vortag gab es 13 Neuinfektionen sowie auch 13 Gesundmeldungen. 5186 Infektionen wurden seit Beginn der Pandemie in Münster gezählt, davon sind 4680 Menschen mittlerweile wieder genesen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Münster nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit weiter gesunken und liegt nun bei 30,8 (-2,4). Seit mehr als zwei Wochen liegt der Wert nun unterhalb der als kritisch geltenden Grenze von 50.

In den münsterischen Krankenhäusern werden derzeit 64 Covid-19-Patienten behandelt, davon 17 auf Intensivstationen. Zwölf Patienten müssen beatmet werden.