Die Entscheidung im Prozess gegen den 62-jährigen Diplom-Physiker, der in Roxel einen 33-jährigen Münsteraner nach einem lauten Telefonat mit einem Messer ermordet haben soll, rückt näher. Am Mittwoch, dem mittlerweile zwölften Verhandlungstag, plädierte die Staatsanwaltschaft auf eine lebenslange Freiheitsstrafe für den Angeklagten.

Der Staatsanwalt sah es als erwiesen an, dass der 62-Jährige den zweifachen Familienvater ermordet und dabei aus niederen Beweggründen gehandelt habe. In seinem fast zweistündigen Plädoyer erklärte er, die Mordmerkmale seien aus seiner Sicht erfüllt. Der Angeklagte nahm das Plädoyer stoisch zur Kenntnis.

Es folgt noch am heutigen Mittwoch das Plädoyer des Anwalts der Nebenklägerinnen - der Mutter und der Lebensgefährtin des Opfers. Die Verteidigung soll am nächsten Verhandlungstermin am 8. Februar plädieren.

Eine ausführliche Berichterstattung folgt.