Während die Pegel von Rhein, Mosel und weiteren Flüssen nach Tauwetter und Dauerregen weiter ansteigen, ist die Hochwasserlage in Münster (noch) entspannt. So lag der Wasserstand der Roxeler Aa zwar mit 1,35 Meter (Stand: Mittwochabend) deutlich über dem durchschnittlichen Wasserstand von 25 Zentimetern – aber zugleich unter dem durchschnittlichen Hochwasserstand von 1,70 Meter. Am Wersepegel in Albersloh wurden am Mittwoch 1,25 Meter gemessen (Normalpegel: 50 Zentimeter, Hochwasserpegel: 2,10 Meter), an der Ems in Füstrup 3,32 Meter (Normalpegel: 1,75 Meter, Hochwasserpegel: 5,92 Meter).

„Damit sind die Wasserstände zur Zeit noch moderat“, betont Thomas Wermers vom Amt für Mobilität. Das könne sich allerdings in den nächsten Tagen ändern, da weitere, zum Teil ergiebige Niederschläge angekündigt sind. Der Aasee-Pegel liege aktuell zehn Zentimeter über dem durchschnittlichen Wasserstand, das Wehr an der Badestraße habe sich daher bereits ein Stück geöffnet. „Damit fließen dort aktuell pro Sekunde rund 5000 Liter Wasser aus dem Aasee ab“, schätzt Thomas Wermers.

Werse mit richtiger Strömung