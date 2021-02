Am Anfang stand der Hunger. Der nämlich von Yannik Dönnebrink und Finn Hümmer, beide Jurastudenten. Immer wieder suchten sie während der vormittäglichen Vorlesungen nach einem geeigneten Studenten-Menü für die Mittagspause. „Irgendwann“, so erzählt es Hümmer, „fing Yannik an, die Alternativen per Messengerdienst Telegram rumzusenden. Und schnell ging die Runde derer, die partizipierten, über unseren engen Freundeskreis hinaus.“ Es war die Geburtsstunde einer Idee, deren Pläne zur Verwirklichung allerdings zunächst einmal in der Schublade landeten.