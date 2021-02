Es heißt ja eher, dass die Lernfortschritte der Kinder in der Coronazeit stagnieren. Frank hat aber jetzt etwas gelernt, womit er lange haderte. Der Achtjährige flitzt am Donnerstag mit einem Kinderrad über den Schulhof der Primusschule in Berg Fidel. Seine Klassenlehrerin Hannah Langen und die Integrationshelferin Polana Schaubach haben extra kleine Verkehrsschilder aufgestellt.