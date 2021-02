Neun Stunden dauerte am Donnerstag im Missbrauchsprozess gegen Adrian V. aus Münster, dessen Mutter und drei Angeklagte die Vernehmung eines einzigen Zeugen: Der 27-jährige Student aus Aachen, der sich in einem Parallelverfahren vor dem Landgericht wegen mehrfachen schweren sexu­ellen Kindesmissbrauchs verantworten muss, belastete dabei die Mutter von Adrian V. schwer. Das war am Rand der Verhandlung zu erfahren, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand – wegen schutzwürdiger Interessen der kindlichen Opfer.