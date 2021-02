Schon seit Wochen klagen Kunden des Internetanbieters Unitymedia über Probleme beim Surfen. Bis Anfang Januar habe noch alles problemlos funktioniert, so einer der Betroffenen gegenüber unserer Zeitung. Doch wenige Tage später hätten sich Störungen rund um die Uhr eingestellt – mit gravierendem Einfluss auf Homeschooling und Homeoffice.

Auch auf Facebook wird mittlerweile über Internetprobleme bei Unitymedia diskutiert. Ein Betroffenen-Cluster scheint sich in einem größeren Bereich rund um die Steinfurter Straße zu befinden.

Auf Anfrage unserer Zeitung hat Vodafone , wozu Unitymedia gehört, nun mitgeteilt, dass sich seine Technik-Spezialisten den betroffenen Bereich genauer angeschaut und aktuelle Messungen zur Auslastung des Kabelnetzes vorgenommen hätten.

Nächste Woche sind Bauarbeiten geplant

Ergebnis: Der Up­stream – also der Kontakt zwischen User und Server – sei in diesem Kabelstrang zu bestimmten Tageszeiten sehr hoch, da hier mehr Daten (Videos, Fotos usw.) geladen würden als allgemein üblich. „Da wir davon ausgehen, dass der Internetverkehr (dort) nicht wieder auf das Normalmaß sinken wird, haben wir die notwendigen Maßnahmen eingeleitet, um in dem Kabelstrang die Netzkapazitäten deutlich zu erhöhen“, versichert Vodafone.

In den nächsten Wochen seien Bauarbeiten inklusive Verlegung von Glasfaserkabeln geplant, die allerdings sehr aufwendig und genehmigungspflichtig seien. Vodafone geht davon aus, dass die Arbeiten Ende April abgeschlossen sein werden. Vom Ergebnis würden rund 1000 Kunden profitieren.