Lebensgefährtin von Adrian V. soll von Kindesmissbrauch gewusst haben

Im Fall des vielfachen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern hat es am Freitag eine weitere Festnahme gegeben. Die Lebensgefährtin des mutmaßlichen Haupttäters Adrian V. wurde laut einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster festgenommen. Die 31-Jährige ist die Mutter des heute elfjährigen Jungen, der in dem Missbrauchsfall wiederholt und schwer von unterschiedlichen Männern sexuell missbraucht wurde.

Seit der Festnahme des 27-jährigen Adrian V. im vergangenen Mai liefen laut der Mitteilung die Ermittlungen gegen die 31-Jährige. Es bestehe der nunmehr dringende Verdacht, dass die Beschuldigte seit spätestens Oktober 2018 wusste, dass ihr Lebensgefährte ihren Sohn über Jahre wiederholt schwer sexuell missbraucht haben soll. Die Erkenntnisse stammen nach Angaben der Staatsanwaltschaft insbesondere aus Auswertungen von IT-Aservaten sowie von der Aussage eines ebenfalls angeklagten Mannes aus Aachen.

Trotz Kindesmissbrauch an Beziehung festgehalten

Adrian V. soll seiner Lebensgefährtin die Missbrauchshandlungen während eines gemeinsamen Urlaubs im Oktober 2018 eingestanden haben. Gleichwohl soll die 31-Jährige in Kenntnis dieser Umstände an der Beziehung festgehalten haben und ihren Sohn dem Münsteraner ungeschützt überlassen haben. "So soll sie es unter anderem auch toleriert haben, dass ihr Lebensgefährte mit dem Jungen an zahlreiche Orte in Deutschland fuhr bzw. mit ihm - und ohne ihre Begleitung - verreiste", heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die Mutter soll "keine Anstrengungen unternommen haben, um den mutmaßlichen vielfachen schweren sexuellen Missbrauch ihres Kindes zu verhindern". Dazu sei sie als leibliche Mutter jedoch verpflichtet gewesen.

Deshalb bestehe der dringende Verdacht der Beihilfe (durch Unterlassen) zum schweren sexuellen Missbrauch von Kindern in einer Vielzahl von Fällen - vermutlich begangen durch ihren Lebensgefährten. Es bestehe bislang jedoch kein dringender Tatverdacht dafür, dass die 31-Jährige wusste, dass neben ihrem Lebensgefährten auch andere Männer ihren Sohn schwer sexuell missbraucht haben sollen. Der Tatverdächtige aus Aachen hat laut Staatsanwaltschaft ausdrücklich erklärt, dass die Mutter von möglichen Missbrauchshandlungen anderer Männer keine Kenntnis gehabt habe.

Mutter soll Jungen zu sexuellen Handlungen ermuntert haben

Darüber hinaus besteht laut der Mitteilung der Staatsanwaltschaft der Verdacht, dass die Mutter ihren Sohn während eines gemeinsamen Urlaubs in Dänemark im Jahr 2019 ermuntert haben soll, eine sexuelle Handlung an dem 27-Jährigen vorzunehmen. Sie soll zudem bei einer anschließenden schweren sexuellen Missbrauchshandlung des Jungen dabei gewesen sein. Sie soll die Missbrauchshandlung nicht verhindert haben, schreibt die Staatsanwaltschaft.

Die 31-Jährige wurde noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft. Nach ihrer Festnahme äußerte sie sich bislang nicht zu den Vorwürfen.