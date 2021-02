Schneechaos: Krisenstab informiert über Lage

Problematisch ist die Situation allerdings in den Nebenstraßen und Wohngebieten. „Diese sind zum Teil nicht passierbar“, so Heuer . Die „schwierigen Verkehrsverhältnisse“ in den Wohngebieten werden nach Einschätzung der Stadt angesichts fallender Temperaturen und weiteren Schnees in den nächsten Tagen so bleiben.

Keine schlimmen Verletzungen

Menschen sind nach Heuers Kenntnis bislang durch die Schneemassen nicht in größerem Maß an Leib oder Leben zu Schaden gekommen. Es habe auch nur wenige Unfälle auf den Straßen gegeben. Unter Verweis auf die Stadtwerke sagt Heuer: „Die Energieversorgung ist unbeeinträchtigt.“ Der Busbetrieb in Münster bleibe am Sonntag eingestellt.

Für Obdachlose ist nach Darstellung Heuers angesichts der Minusgrade ein ausreichendes Angebot vorhanden. „Wir können jeden versorgen, den wir erreichen“, sagt der Ordnungsdezernent. Das Problem sei aber die Erreichbar

keit der Menschen, die auf der Straße leben.

Wer am Montag seinen Termin im Impfzentrum in Münster nicht wahrnehmen kann, darf an den folgen Tagen der Woche seinen Termin nachholen. Um die Planbarkeit zu erhöhen, bittet Heuer aber darum, dass die Menschen, die an einem anderen Tag kommen, bestenfalls aber die ursprünglich vereinbarten Uhrzeit beibehalten.