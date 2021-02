Der Schnee machte am Montag in Münster keine Pause und türmt sich entsprechend auf Dächern. Wer sich Sorgen macht, das Dach seines Hauses, der Garage oder des Wintergartens könnte einstürzen, ist zunächst selbst gefragt, heißt es bei der Feuerwehr: Jeder Hauseigentümer sei gehalten, im Zweifelsfall einen Statiker zurate zu ziehen. Wenn sich dann herausstelle, dass ein Dach einsturzgefährdet sei, helfe natürlich die Feuerwehr, so ein Sprecher. Bei Flachdächern sei besondere Vorsicht angebracht.