Normalerweise fährt Markus Lewe bekanntermaßen mit dem Fahrrad von seinem Zuhause in Angelmodde zum Dienst ins Rathaus. Am Montag und Dienstag hatte er auf seiner Leeze keine Chance. Eine der seltenen Gelegenheiten, für den Oberbürgermeister mal wieder seine Langlaufskier hervorzuholen und Richtung Prinzipalmarkt zu geleiten. Auf Facebook und bei Instagram postete er dieses Foto und ließ am Dienstagvormittag wissen: „Aktuell das sicherste Verkehrsmittel.“ Nicht auf Skiern ging es später am Dienstag weiter nach Hamburg.

Dort sitzt Lewe am Dienstagabend in der Talkshow von Markus Lanz. Ab 22.45 Uhr wird Münsters Oberbürgermeister in der Gesprächsrunde zu sehen sein. Thema ist dann allerdings nicht der Schnee, sondern die bundesweit vergleichsweise niedrige Corona-Inzienz in Münster . Neben Lewe werden nach Angaben des ZDF außerdem Journalistin Diana Zimmermann, Epidemiologe Prof. Timo Ulreichs aus Berlin, Ärztin Dr. Tanja Brunnert und Profisegler Boris Herrmann in der Show dabei sein.

Die Talkshow "Markus Lanz" wird jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ausgestrahlt.