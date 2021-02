Es sieht ja ganz putzig aus, wie die Autos derzeit von Schnee überhäuft am Straßenrand stehen. Aber was macht das mit den Fahrzeugen, und wie geht man am besten mit den eingeschneiten Vehikeln um? Rainer Ahlers, Kfz-Obermeister der Kraftfahrzeug-Innung Münster, hat ein paar gute Ratschläge.

„Wenn es irgendwie geht, sollte man das Auto ausgraben. Schön vorsichtig, damit man nichts beschädigt“, sagt Ahlers. Vor dem Einsteigen solle man unbedingt den Schnee am Türrahmen entfernen, damit keine Feuchtigkeit ins Auto gelangt.