In der Konferenz der Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin über die den weiteren Umgang mit der Pandemie wird es heute zentral um den Schulbetrieb gehen. Angesichts des seit über vier Wochen in Münster niedrigen Inzidenzwertes unter 50 stellte der Leiter des städtischen Krisenstabs, Ordnungsdezernent Wolfgang Heuer die Rückkehr zum Präsenzunterricht in Aussicht.