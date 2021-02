85-jähriger Mann nach Corona-Infektion gestorben

In Münster hat es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Nach Angaben der Stadt ist ein 85-jähriger Mann an einer Covid-19-Infektion gestorben. Damit sind seit Beginn der Pandemie nun 97 Münsteranerinnen und Münsteraner an oder mit Corona gestorben.

Die Stadt registrierte am Mittwoch zudem sechs Neuinfektionen mit dem Coronavirus. An den beiden Vortagen wurde je nur eine Neuinfektion gemeldet. Oberbürgermeister Markus Lewe erläuterte am Abend in der ZDF-Talkshow von Markus Lanz , dass jedoch auch der massive Schneefall eine Rolle bei der Zahl der Neuinfektionen spiele, da die Testzentren in den vergangenen Tagen nicht oder nur eingeschränkt erreichbar waren.

123 Corona-Infizierte in Münster

Aktuell gelten 123 Münsteraner in Münster nachweislich als infiziert. Die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Fälle liegt nun bei 5236, davon sind 5016 Menschen wieder genesen. Im Vergleich zum Vortag hat es 13 weitere Gesundmeldungen gegeben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter gesunken und liegt nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit bei 21,9 (-4,5). In den münsterischen Krankenhäusern werden aktuell 44 Covid-Patienten behandelt, 14 davon intensivmedizinisch. Acht Patienten müssen beatmet werden.