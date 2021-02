Wochenmärkte in Münster fallen komplett aus

Wegen der aktuellen Wetterlage fallen sämtliche Wochenmärkte in Münster in dieser Woche bis einschließlich Samstag aus. Dies sind am Samstag der Wochenmarkt auf dem Domplatz, der "kleine" Markt an der Geiststraße, der "Hubertimarkt" auf dem Hubertiplatz und der Markt in Angelmodde Dorf. Das hat die Stadt am Mittwoch bekanntgegeben.

Am Freitag entfallen der ökologische Bauernmarkt auf dem Domplatz wie auch der Markt in Gremmendorf, Hiltrup, Nienberge und Roxel. Am morgigen Donnerstag (11. Februar) gibt es keine Märkte in Albachten, Angelmodde West, Gievenbeck und Kinderhaus.