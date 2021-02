Cullen bietet Abstimmung über Verbleib an

Münster -

Von Pjer Biederstädt

Prof. Dr. Cullen bietet die Abstimmung über seinen Verbleib als außerplanmäßiger Professor an der Uni Münster an. Zuvor hatten der AStA und die „Kritischen Mediziner“ dem Leiter des MVZ-Labors „unwissenschaftliche, antifeministische und antisemitische Äußerungen” vorgeworfen und den Entzug seiner außerplanmäßigen Professur an der WWU gefordert.