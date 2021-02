Münster -

Von Pjer Biederstädt

Ein Atelier in Münster zu finden, ist gar nicht so leicht: Diese Erfahrung machen gerade auch die Künstler Julia Reygers und Rudolf Müller, die aus ihren Räumlichkeiten am Hafenweg 31 ausziehen mussten. Sie wünschen sich wieder mehr Raum für Kreative am Kreativkai – und geben die Suche nicht auf.