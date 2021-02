Zugausfälle zwischen Hauptbahnhof und Hiltrup

Eingeschränkter Bahnverkehr: Aufgrund von Brückenarbeiten im Bereich Lechtenberg wird der Streckenabschnitt zwischen Münster Hauptbahnhof und Münster-Hiltrup für den Bahnverkehr vom 21. Februar bis zum 7. März gesperrt. Die Sperrung gilt laut Pressemitteilungen von Eurobahn und National Express ab 22 Uhr und wird planmäßig am 7. März um 22 Uhr wieder aufgehoben.

Von der Sperrung betroffen sind die Linien RB89, RB 69 (beide Eurobahn) und RE7 (National Express). Die Züge fallen in dem Zeitraum zwischen Hiltrup und dem Hauptbahnhof in beide Fahrtrichtungen aus. "Für die ausfallenden Halte ist ein gemeinsamer Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet", heißt es weiter. Die Eurobahn verweist für die Züge der RB 89 um 2.05 Uhr ab Münster-Hiltrup Richtung Hamm zusätzlich auf geänderte Fahrtzeiten.

Wo die Ersatzbusse halten

Um die Ersatzhaltestelle am Hauptbahnhof in Münster zu erreichen, wird den Fahrgästen empfohlen, den Bahnhof am Hauptausgang zu verlassen und sich links in Richtung Parkhaus zu halten. Die Busse halten in Höhe des Parkhauses an der Von-Steuben-Straße. Die Ersatzhaltestelle in Hiltrup befindet sich direkt am Bahnhof.

Die detaillierten Ersatzfahrpläne stehen allen Reisenden online zur Verfügung . Darüber hinaus können sich alle Fahrgäste unter der kostenfreien Servicehotline 00800 387 622 46 informieren. Fahrgäste von National Express können sich unter www.nationalexpress.de/baumassnahmen informieren oder den direkten Kontakt ins Serviceteam unter der Telefonnummer 0221 13 999 444 suchen.