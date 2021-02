Zwei Drittel der Buslinien fahren wieder

Nachdem am Donnerstagmorgen bereits die Buslinie 2 gestartet war, haben die Stadtwerke Münster im Laufe des Tages auch die Linien 1, 10, 11, 19 und 20 wieder eingesetzt. Mit der Linie 4, die am späten Nachmittag reaktiviert wurde, sind nun alle Stadtteile wieder an den Busverkehr angeschlossen, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

„Angesichts der riesigen Massen an Schnee, die in Münster gefallen ist, haben alle Beteiligten eine großartige Leistung erbracht. Schon am Dienstagnachmittag konnten die ersten Busse wieder rollen, am Donnerstag sind bereits zwei Drittel der Linien wieder auf der Straße und alle Stadtteile können wieder per Bus erreicht werden“, sagt Frank Gäfgen , Geschäftsführer Mobilität.

Für die Stadtwerke sei das aber nur ein Zwischenstand, man wolle so schnell wie möglich auch die noch fehlenden Linien reaktivieren und Abschnitte, die aktuell noch ausgelassen werden müssen, wieder anfahren.

So fahren die neu hinzugekommenen Linien

Die Linie 1 fährt zwischen Amelsbüren und Roxel. Ab Amelsbüren fährt sie wie gewohnt über Hiltrup. Ab Friedrich-Ebert-Straße biegt sie in diese ein und kann nicht über Hammer Straße und Ludgeriplatz fahren. Ab Bült geht es geradeaus bis Neutor, die Innenstadt wird noch nicht angefahren. In Roxel fährt sie nicht über Paul-Gerhard-Straße.

Die Linie 4 fährt zwischen Clemenshospital und Gelmer sowie Handorf. Vom Clemenshospital aus fährt sie wie gewohnt bis Geiststraße, aber noch nicht durch die Innenstadt, sondern über Antoniuskirche und Ludgeriplatz zum Hauptbahnhof. Von dort fährt sie ebenfalls wie gewohnt nach Gelmer und Handorf. Lediglich das Gewerbegebiet an der Kleimannbrücke lässt sie aus.

Die Linie 10 fährt zwischen Handorf und Mecklenbeck. Von Handorf-Hornheide fährt sie wie gewohnt über Warendorfer Straße zum Hauptbahnhof. Weiter geht es über Ludgeriplatz, Antoniuskirche und Weseler Straße zum Koldering und auf der Mecklenbecker Straße zurück auf dem gewohnten Linienweg nach Mecklenbeck. Die Fahrten über Lange Ossenbeck und zum Waldweg entfallen noch.

Linien zwischen Mauritz und Gievenbeck mit geänderten Verlauf

Die Linie 11 fährt zwischen Mauritz und Gievenbeck, allerdings noch mit geändertem Linienverlauf. Vom Tannenhof geht es wie gewohnt über Wolbecker Straße zum Hauptbahnhof. Von dort geht es über Ludgeriplatz, Antoniuskirche, Weseler Straße, Stadtgraben, Schlossplatz und Wilhelmstraße zum Coesfelder Kreuz. Von dort geht es ohne Umfahrt über den Toppheideweg zur Haltestelle Rüschhausweg und Heekweg, wo die Linie endet. Das Auenviertel kann noch nicht wieder angefahren werden.

Ebenfalls gestartet sind die Linien 19 und 20. Beide fahren auf ihrem gewohnten Linienweg und sind mit Kleinbussen unterwegs. Die Linie 19 fährt zwischen Sprakel, Kinderhaus und Coerde, die 20 zwischen Albachten, Roxel und Mecklenbeck.

Mit den heutigen Reaktivierungen sind bereits die Linien 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 18, 19, 20, 33 und 34 sowie die LOOP-Kleinbusse wieder im Einsatz.