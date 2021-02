Fast acht Jahre Freiheitsstrafe für Angeklagten aus Hannover gefordert

Sie haben offenbar gemeinsame Sache gemacht. Am Freitag erwartet Matthias A. aus Hannover, ein Bekannter des Hauptbeschuldigten Adrian V. im Missbrauchskomplex Münster, sein Urteil. Sieben Jahre und neun Monate will die Staatsanwaltschaft den 30-Jährigen hinter Gittern sehen – wegen mehrfachen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern.

In den ursprünglich angeklagten 13 Fällen soll der Mann aus Hannover an mehreren Orten zwei Jungen auf das Schlimmste missbraucht haben. Einer der Tatorte war wohl auch die Wohnung von Adrian V. in Münster. Dessen Ziehsohn soll eines der Opfer von Matthias A. gewesen sein. Zu weiteren Missbrauchsfällen soll es bei einem Sylt-Aufenthalt und in einer Wohnung in einem Ort nahe von Aschaffenburg gekommen sein.

Die Verteidigung von Matthias A. forderte „eine milde Strafe“, wie der Sprecher des Landgerichts, Dr. Steffen Vahlhaus, am Donnerstag mitteilte. Die Schlussvorträge von Staatsanwaltschaft und Verteidigung fanden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, weil Teile des Prozesses wegen intimer Details und damit schutzwürdiger Interessen der kindlichen Opfer nicht öffentlich waren. Das Urteil wird am Freitag um 9.30 gesprochen.