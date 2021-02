Sie würde gern mal im Münster-„Tatort“ oder im „Wilsberg“-Krimi eine Rolle übernehmen. Passen würde es. Denn Leonie Rainer ist Schauspielerin, stammt aus Münster und hat bereits in zahlreichen Fernsehserien und Filmreihen mitgewirkt. Nun schlüpft sie in den Schwesternkittel: Vom 25. Februar an spielt sie immer donnerstags um 18.50 Uhr im Ersten in „Die Krankenschwestern“ mit, einem Ableger von „In aller Freundschaft“ – über acht Folgen. Frau Rainer, sind Sie ein Fan der Ursprungsserie um die Sachsenklinik? Leonie Rainer: Tatsächlich hatte ich vor meinem Dreh für „Die Krankenschwestern“ noch nicht so viel von der Serie mitbekommen. Aber in dem Serien-Ableger „Die jungen Ärzte“ habe ich 2017 mal eine Episodenhauptrolle gespielt. Von den „Krankenschwestern“ habe ich dann durch das Casting erfahren. Ihre Figur wird von der ARD als quirlige, abenteuerlustige Krankenschwester beschrieben. Entspricht das ein bisschen auch Ihrem Naturell? Rainer: Ja, tatsächlich passt das ganz gut. (lacht) Meiner Serienfigur wird ihre abenteuerlustige Art allerdings nach und nach zum Verhängnis.