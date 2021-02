Mehrere tausend Kubikmeter Schnee abtransportiert

Es geht mit aller Kraft weiter: Parallel zur kontinuierlichen Betreuung des Hauptverkehrsnetzes werden in Münster auch Nebenstraßenbereiche geräumt. Dass Schneesturm Tristan alles andere als ein "gewöhnlicher Wintereinbruch" war, zeigen mehrere tausend Kubikmeter Schnee, die die Teams allein innerhalb der letzten zwei Tage zu den insgesamt fünf Ablageflächen im Stadtgebiet transportiert haben.

In Münster leisten laut einer städtischen Pressemitteilung aktuell rund 500 Einsatzkräfte Winterdienst. Neben den Abfallwirtschaftsbetrieben der Stadt (AWM) sind das Mitarbeitende anderer städtischer Ämter, das Technische Hilfswerk sowie beauftragte Lohnunternehmen und Landwirte. "Seit Donnerstag ist das Team um 70 Kräfte des Bundeswehr-Dienstleistungszentrums Münster gewachsen, außerdem konnten wir zwei weitere Lohnunternehmen beauftragen", berichtet AWM-Betriebsleiter Patrick Hasenkamp in der Mitteilung.

In Drei Schichten im Einsatz

Dank der weiteren Unterstützung ist es jetzt eher möglich, die geräumten Schneeberge von verkehrswichtigen Straßen und den Buslinien überwiegend außerhalb des Berufsverkehrs abzutransportieren. Hintergrund: Alle Einsatzkräfte haben gesetzlich vorgeschriebene Ruhezeiten, unabhängig davon, wo sie angestellt sind. Die AWM-Teams sind zwar im Dreischichtsystem im Einsatz. Erste Priorität liegt für sie aber immer darauf, das Hauptverkehrsnetz, Buslinien und die in der Zuständigkeit der Stadt Münster liegenden Rad- und Gehwegbereiche im Winterdienst zu bedienen.

Während auf den Radwegen Streusalz zum Einsatz kommt, sind es zum Schutz der Bäume auf der Promenade nur abstumpfende Mittel. "Wir haben die komplette Promenade heute mit einem Räumgerät vom Schneematsch befreit", berichtet Hasenkamp.

AWM-Betriebsleiter Patrick Hasenkamp (Mitte) informiert sich bei den Kollegen Florian Bornstein (l.) und Thomas Beckmann (r.) über die Räumarbeiten am Düesbergweg. Foto: Stadt Münster

Müllabfuhr startet Montag wieder

Nebenstraßen werden nach dem Einsatzplan der AWM in der Priorität der Abfallabfuhr geräumt , die ab Montag (15. Februar) wieder startet. In den Montagsrevieren sind erste große Bereiche geschafft. "Parallel sind bereits Teams in den Revieren, die Dienstag und Mittwoch auf dem Plan der Abfallabfuhr stehen. Die AWM werden zum Wochenende noch einmal detailliert zur Abfallabfuhr ab der kommenden Woche informieren.