Der Konflikt um das Neubaugebiet am Maikottenweg verschärft sich weiter. Auf Antrag des grün-rot-violetten Ratsbündnisses beschloss der Hauptausschuss am Mittwochabend eine weitere Prüfung mit dem Ziel einer Nachverdichtung in dem auf 280 Wohneinheiten ausgelegten Quartier . Die Zahl von 110 Einfamilienhäusern in dem Neugebiet soll zu Gunsten von mehr Mehrfamilienhäusern gesenkt werden.