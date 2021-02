Riesiger Andrang bei telefonischer Terminvergabe

MünsterHochbetrieb herrschte am Donnerstagmorgen bei den Friseuren der Stadt – jedenfalls am Telefon. Nachdem sich am Mittwochabend die Nachricht verbreitete, dass Friseure ab 1. März unter Hygieneauflagen wieder öffnen dürfen, wollten viele Kunden so schnell wie irgendmöglich einen Termin haben.

„Die Telefonleitung glüht, es hat sogar schon am Mittwochabend angefangen“, zeigte sich Claudia Uhlenbrock , Inhaberin des X-Viertel-Friseurs, erleichtert, dass es im März wieder losgehen soll und die Friseure zudem nun die Überbrückungshilfe III beantragen können.

"Der Kalender ist ziemlich voll"

Wer Anfang März einen Termin bei seinem Friseur haben will, der muss sich allerdings sputen, denn nicht nur am Donnerstag erreichten die Friseure viele Anfragen, zudem gab es vielfach bereits auf Verdacht vereinbarte Termine nach dem 14. Februar, die nun in den März geschoben werden. „Der Kalender bis Mitte März ist ziemlich voll“, so Uhlenbrock.

Auch Anna Hanewinkel vom Schnittpunkt auf der Hammer Straße sowie nur einige Meter weiter Rosemarie Ehrlich , Obermeisterin der Friseurinnung Münster, berichteten von vielen Kunden, die bereits ab kurz nach 8 Uhr am Donnerstagmorgen durchklingeln ließen. „Natürlich sind wir froh“, äußerte Ehrlich, machte aber auch deutlich, dass das, was in den vergangenen Monaten ungeschnitten blieb, nicht in einer Woche aufzuholen sei.

Bedingungen sind noch unklar

Zudem, so Ehrlich, bleibe abzuwarten, unter welchen Bedingungen genau die Friseure arbeiten dürfen. Die entsprechende Verordnung des Landes wird am Freitag erwartet.