Weiß, alles weiß, soweit das Auge die Lage in der kleinen Stichstraße in Kinderhaus überblicken kann. In dieser Schneewüste im Norden der Stadt beginnt die Geschichte, zu der ein Kollege in der Redaktion tags zuvor angestachelt hat. „Außer dir habe ich nur noch einen . . . gesehen .“ Verrückten, bringt er dann doch nicht über die Lippen, als er an die einzigen beiden Radfahrer denkt, die ihm wie Außerirdische aus einer anderen Welt bisher begegnet waren. Doch dem ungeschriebenen münsterischen Mobilitäts-Einmaleins gemäß geht Fahrrad immer – und eigentlich überall. Erst recht, wenn die Hauptverkehrsstraßen schon wieder mit schwarzem Asphalt prahlen. Garage auf, Mountainbike raus – ein Selbstversuch am Donnerstagmorgen.