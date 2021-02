Durch die aktuelle Kältewelle kommt es vermehrt zu Anrufen in der Störungsstelle der Stadtnetze Münster, da kein Wasser mehr aus dem Hahn kommt, wie das Unternehmen mitteilt. Häufig könnten die Experten der Stadtnetze gleich mit einem Tipp weiterhelfen: Durch offenstehende Kellerfenster zieht die nächtliche Kälte ins Gebäude, das in den Rohren stehende Wasser gefriert und unterbricht so die Wasserzufuhr zum Hahn. Für die Leitungen in der Hausinstallation ist der Gebäudebesitzer verantwortlich, die Stadtnetze betreiben das Leitungsnetz vom Wasserwerk bis zum Netzanschluss.

Bei den gegenwärtigen Temperaturen sollten alle Kellerfenster geschlossen werden. Sind die Rohre bereits eingefroren dürfen sie höchstens langsam und vorsichtig aufgebaut werden, etwa mit einem entfernt aufgestellten Heizlüfter. Die Rohre sollten nicht direkt erhitzt werden.

Das Wasser in den Trinkwasserleitungen der Stadtnetze gefriert übrigens trotz der Temperaturen nicht. Der Boden isoliert sie gegen die Kälte, zudem befindet sich das Wasser auch nachts immer in Bewegung. Das ist in Haushalten häufig anders, wenn nachts längere Zeit kein Trinkwasser benötigt wird.

Die Störungsstelle der Stadtnetze ist rund um die Uhr an allen Tagen erreichbar. Für Trinkwasser, Erdgas und Fernwärme unter der Rufnummer 0251/694 1522, für Strom unter der 0251/694 1422.