Ordnungskräfte am Wochenende verstärkt im Einsatz

Münster -

Von Karin Völker

Sonne und richtig viel Schnee – das gibt es in Münster nur selten. Und jetzt sogar am Wochenende. Ski und Rodel gut also – eigentlich. Wenn da nicht die Corona-Schutzregeln wären.