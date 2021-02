Schneemassen, wie sie am Sonntag und Montag auf Münster herunterrieselten, gab es seit Jahrzehnten nicht mehr. Extreme Wetterbedingungen versetzen die Abfallwirtschaftsbetriebe mit dem Winterdienst in eine Extremsituation. Dort sind mittlerweile 500 Einsatzkräfte im Dreischichtsystem seit Samstagnachmittag ununterbrochen im Einsatz, um die weiße Pracht von den Straßen zu räumen . Ein Ende des Großeinsatzes ist noch nicht absehbar, wie Patrick Hasenkamp, der Leiter der Abfallwirtschaftsbetriebe Münster im Interview mit unser Redakteurin Karin Völker sagt. Herr Hasenkamp, wie sieht es gerade vor ihrer Haustüre aus? Sind Sie diese Woche schon mit dem Auto rausgekommen? Hasenkamp: Ich wohne in einer kleinen Nebenstraße, da kommen alle momentan anders als zu Fuß kaum weg. Mit Nachbarschaftshilfe haben wir einige Autos freigeschaufelt. Ich gehe im Moment die dreieinhalb Kilometer zu den AWM zu Fuß. Manche Münsteraner reagieren auf diese Situation weniger geduldig. Wie sind die Rückmeldungen zum Wintereinsatz bei den AWM? Hasenkamp: Überwiegend positiv.