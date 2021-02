Svenja Schulze möchte es wissen. Die amtierende Bundesumweltministerin will sich am Samstag (13.2.) von der münsterischen SPD zur Bundestagskandidatin küren lassen – und stellt an sich selbst einen hohen Anspruch: „Wenn ich antrete, möchte ich den Wahlkreis für die SPD gewinnen.“ Das dürfte nicht einfach werden. Denn erstens ging der Wahlkreis in der Vergangenheit meist an die CDU.