Rosenmontagszug auf wn.de

Der große Rosenmontagszug ist wegen der Corona-Pandemie abgeblasen, der kleine läuft als Zusammenschnitt virtuell. Der Film mit den 29 Mini-Motivwagen ist am Rosenmontag (15. Februar) ab 11.11 Uhr unter anderem auf wn.de, der Homepage unserer Zeitung, zu sehen.

Bazillus gegen Virus

Der Bürgerausschuss Münsterscher Karneval (BMK) um Präsident Dr. Helge Nieswandt hatte die Wagenbauer der münsterischen Karnevalsgesellschaften dazu aufgerufen, kleine Spielzeugwagen mit bunten Mottos zu bauen. Und fast alle bekannten Vereine machten mit, wobei thematisch natürlich die Corona-Pandemie überwiegt.

Die Schweine-Schinken-Schützen bauten eine Impfstation mit fliegendem Schwein. Die Schlossgeister zeigen den Bazillus Karnevalensis, der hoffentlich die Corona-Viren besiegt. Der BMK selbst fragt sich, wie viel Verkehr Münsters Innenstadt verträgt.

Handarbeit beim Videodreh

BMK-Vize Christian Lange hatte die Mini-Motivwagen am vergangenen Wochenende im Paohlbürgerhof gefilmt. Heinz Mecklenborg und Udo Seegers zogen die Gespanne trotz ferngesteuerter Mini-Traktoren per Hand mit Perlonschnüren an der Kamera vorbei, denn nur so waren die Wagen nicht zu schnell unterwegs.

Geschnitten und vertont wurde der Film am Freitag im „Starstreet Studio“ durch Jochen Homann. Der Prinz der vergangenen Session, Thorsten Brendel, kommentiert die digitale XS-Variante des Zuges. „Wir können uns damit sehen lassen“, so Nieswandt.