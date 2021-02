Den schwarzen Kapuzenpullover hat er an diesem Freitag über den Kopf gezogen. Das mit Maske verschleierte Gesicht auf der Anklagebank im Landgericht Münster blickt nach unten, als der Vorsitzende Richter in die Urteilsbegründung einsteigt. Für sieben Jahre und neun Monate muss Matthias A. hinter Gitter – wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in neun Fällen. Austausch im „Lego-Chat“ In einer als „Lego-Chat“ benannten Gruppe hat sich der Hannoveraner mit seinen Freunden und Bekannten, die zum Kinderschänder-Netzwerk um den Münsteraner Adrian V. zählen, regelmäßig ausgetauscht.