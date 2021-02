Es ist „auch für uns ein ganz neues Format“, so Stephan Pahl , Präsident der KG Böse Geister. Am Sonntagabend begrüßt er seine närrische Fangemeinde per Livestream aus dem Speicher No. 10 in Coerde zur ersten virtuellen Geisterstunde.

Moderiert vom Akteursmeister Ralf „Eppi“ Ebbing, der so ganz nebenbei auch seine schönsten Karnevalsschlager singt, spulen die Geister eine abwechslungsreiche „Gala am Computer“ ab. Und nicht alles ist Konserve: Der unverwüstliche „Bauer aus Kattenvenne“ ist live dabei und schildert seine Corona-Probleme. Nach der Pandemie sucht er nun „dringend eine neue Familie“, weil es inzwischen mit dem Social Distancing daheim nicht mehr so recht funktioniere.

Vize Mario Engbers gefällt mit seiner Premieren-Bütt und lässt kein gutes Haar an der neuen Rathaus-Mehrheit. Sein Wunsch: „Am besten Neuwahlen noch in diesem Jahr!“ Ebenfalls vor Ort Tanzmariechen Clara Lange von der Narrenzunft Aasee, die gekonnt und mit Abstand in der alten Backstube ihre Sprünge macht.

Zugeschaltet per Film sind Oberbürgermeister Markus Lewe und Regierungspräsidentin Dorothee Feller. Beide wünschen sich ein rasches Ende der Pandemie und die Rückkehr zum „normalen Karnevalsvergnügen“.

Im parallel zur virtuellen Show laufenden Chat freut sich Geister-Medienbeauftragte Nadine Tenhagen über viele Reaktionen. Einhellig wird das Engagement der Geister gewürdigt.

Trotz der Pandemie sei es gelungen, zumindest ein wenig närrische Stimmung in die Wohnzimmer der Karnevalsfreunde zu transportieren.