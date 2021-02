Dreieinhalb Jahre hat Christin Kortbuß auf diesen Moment hingearbeitet. Models präsentieren ihre Modeentwürfe vor 2000 Zuschauern auf dem Laufsteg, danach tritt sie selbst ins Scheinwerferlicht, tosender Applaus brandet auf. Kann es für eine Modemacherin etwas Schöneres geben? Der Traum endete wie so viele Träume in dieser Zeit: Die große Show in der Halle Münsterland, „ Students on catwalk “, musste wegen Corona abgesagt werden. Stattdessen gab es ein digitales Event, „wir haben das Beste daraus gemacht“, sagt Christin Kortbuß.