Die Türen der städtischen Kitas und Schulen blieben am Rosenmontag verschlossen . Die Nachricht über den Ausfall der Notbetreuung ereilte die Eltern am Sonntagnachmittag. Schuldezernent Thomas Paal hatte den Schritt mit der in einer amtlichen Unwetterwarnung prognostizierten Glatteisgefahr begründet. Großflächige und tückische Glatteisflächenauf den Wegen zu den Einrichtungen und den Außengeländen seien zu erwarten gewesen, so Paal. Andere Betreiber entschieden anders. „Unsere Kitas haben auf“, sagte Cora Dudek vom Träger Outlaw am Montag.