Jana Schröder, Conny Beeking und Lydia Lüttich-Jaspers, Mütter von Grundschulkindern an unterschiedlichen münsterischen Schulen, wünschen sich grundsätzlich sehr, dass die Kinder wieder in die Schulen zum Unterricht zurückkehren. Der nun am kommenden Montag (22. Februar) anstehende Start des Präsenzbetriebes beunruhigt die drei Mütter aber erheblich, denn: „Der Präsenzunterricht, so wie er sich andeutet, ist alles andere als sicher“, fasst Kinderpsychotherapeutin Bee­king zusammen. Lüttich-Jaspers spricht davon, dass sich an den Grundschulen ein „permanenter Massenbetrieb“ abspielen werde.