Mini-Rosenmontagszug erfreut die Jecken

Münster helau! Haben Sie schon reingeschaut? Der virtuelle Rosenmontagszug rollt bei uns im Online-Video sowie auf der Homepage des Bürgerausschusses Münsterscher Karneval (BMK). Präsident Dr. Helge Nieswandt klickte sich am Montag pünktlich um 11.11 Uhr rein und war begeistert von den knapp 30 Miniatur-Motivwagen, die in dem gut zehnminütigen Film zu sehen sind.

Lady Carneval mit den meisten Stimmen

„Ich hoffe aber, dass der erste virtuelle Rosenmontagszug auch der letzte war“, sagte Nieswandt. Der große Rosenmontagszug, der rund 100 000 Zuschauer in Münsters Innenstadt gelockt hätte, war wegen der Corona-Pandemie bereits im Herbst vergangenen Jahres abgesagt worden. Corona war auch das Hauptthema des kleinen Zuges im Internet, der bis Montagabend immerhin auch schon über 10.000 Mal angesehen wurde.

Der BMK ließ darüber abstimmen, welcher der schönste der schönen Wagen war: Die meisten Stimmen bekamen die AKG Emmerbachgeister aus Amelsbüren für ihre „Lady Carneval“.

Der Motivwagen der AKG Emmerbachgeister bekam die meisten Stimmen Foto: BMK

Hoffnung auf den 11.11.

Der nahende Aschermittwoch wird diesmal nicht ganz so traurig sein: Die Karnevalisten haben die große Hoffnung, dass die Corona-Pandemie bis November so weit abflacht, dass die kommende Session am 11.11. auch beginnen kann. „Ich hoffe auf einen Neustart mit Besonnenheit und Abstand“, so Nieswandt. Die Prinzengarde plant die Wahl eines Prinzen in Lauerstellung bereits bei ihrer Frühjahrsversammlung.